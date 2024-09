RMC et BFM organisent le "Grand prix des maires"

Ce prix national met à l’honneur les maires et élus qui localement, réalisent des projets ambitieux et innovants dans l’objectif d’améliorer la vie de leurs concitoyens. L’an dernier, près de 270 maires ont candidaté. Cette année, soutenu sur l’ensemble des antennes du groupe, le "Grand prix des maires" est encore incarné par Alain Marschall et Olivier Truchot qui présentent "Les Grandes Gueules" de 9h à 12h sur RMC et RMC Story. Après la clôture des inscriptions, Alain Marschall, Olivier Truchot et le jury composé des partenaires, se réuniront à huis clos en novembre pour désigner les six projets lauréats.

Le palmarès de cette 7e édition du "Grand prix des maires" sera dévoilé lors d’une cérémonie de remise de prix, le mardi 19 novembre au Lido2 à Paris.