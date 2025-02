"Le Practice" : le podcast golf de RMC revient pour une nouvelle saison

Animé par Jean-Christophe Drouet et son équipe composée de Simon Dutin, Fabien Donoyan, Martin Coulomb, Médéric Cocaire et Ramuntcho Artola, "Le Practice" offre une analyse complète des grandes compétitions de la saison. Chaque épisode plonge au cœur de l’actualité golfique, avec des débats enflammés et des conseils pratiques pour les amateurs souhaitant perfectionner leur jeu.

Pour marquer le lancement de cette nouvelle saison, "Le Practice" s’ouvre sur un sujet brûlant : "Est-ce le retour du grand Rory McIlroy ?" Le Nord-Irlandais a en effet dominé ses adversaires en remportant le 27e titre de sa carrière sur le PGA TOUR. Un exploit qui ne manque pas de susciter le débat au sein de l’équipe de RMC Golf.