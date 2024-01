France Musique s'installe à Nantes

Les Nantais et les habitants de la région sont invités à envoyer leurs coups de cœur musicaux et leurs impressions sur La Folle Journée. Certains d’entre eux raconteront leurs plus beaux souvenirs et anecdotes sur La Folle Journée en direct du studio éphémère de France Musique. Les auditeurs peuvent dès aujourd’hui soumettre leurs suggestions musicales par mail à francemusiqueestavous@radiofrance.com ou sur le répondeur de l'émission au 01 56 40 66 40.

"France Musique est à vous" propose deux heures de découvertes et d’échanges avec les auditeurs qui composent la programmation musicale de l’émission. avec Gabrielle Oliveira Guyon, le samedi de 7h à 9h...