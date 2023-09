France Musique s'installe à Limoges

À l’affiche de cette Tribune spéciale : la Symphonie n°103 de Joseph Haydn, dite "Roulement de timbales", l’une des plus belles symphonies du compositeur, créée en 1795. Son abondante discographie, et les différences d’interprétation d’un chef à l’autre, d’un orchestre moderne à un orchestre sur instruments d’époque, promettent une Tribune animée. Pour croiser le fer, autour de Jérémie Rousseau : Pavel Baleff, le nouveau directeur musical de l’Opéra de Limoges ; Elina Kuperman, violon solo super-soliste de l'Orchestre Symphonique de l'Opéra de Limoges Nouvelle-Aquitaine et professeure au Conservatoire ; Jérémie Cahen, journaliste à Classica ; et Albin de la Tour, directeur du festival 1001 Notes.