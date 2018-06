France Musique lance francemusique.com en anglais

Ces dernières années, France Musique s'est imposé comme le média francophone de référence de al musique classique avec 1 site, 1 application mobile, 7 webradios et, depuis le mois de décembre 2017, un catalogue de plus de 1 600 concerts en ligne. Ce nouveau site lancé ce matin propose, en anglais (voir ICI ), des contenus éducatifs (Pratical Knowledge), de culture générale (Musical Knowledge), des contenus ludiques et une rubrique "Live Concerts" qui offre un catalogue de concerts gratuits et non géolocalisés en audio et vidéo. Plus de 1 600 oeuvres et les "Studios Sessions" enregistrées à France Musique. Le site offre aussi une qualité d'image HD, une qualité sonore optimisée, un player persistant permettant de poursuivre simultanément sa navigation sur le site en responsive.