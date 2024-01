France Médias Monde : nouveaux records numériques en 2023

"Ces très bons résultats confirment le succès de la stratégie numérique mondiale déployée par France Médias Monde visant à développer des offres adaptées à tous les usages et toutes les plateformes, à conquérir et fidéliser de nouveaux utilisateurs tant dans les environnements propriétaires que sur les réseaux sociaux" explique l'entreprise. France Médias Monde se déploie ainsi depuis fin 2023 sur WhatsApp, comptabilisant déjà sur l’ensemble de ses chaînes plus de 5.5 millions d’abonnés, faisant d’elles les plus puissantes sur la plateforme en France, tous médias confondus. "Ces résultats témoignent également de l’appétence des publics mondiaux pour l’offre numérique des chaînes internationales françaises, malgré notamment le blocage des sites de RFI et France 24 en Russie et au Mali".