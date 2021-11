France Inter partenaire du Salon du livre et de la presse jeunesse

Le stand de France Inter (F35) se veut un "espace ludique et joyeux pour les enfants". Les enfants pourront retrouver tout l'univers des podcasts jeunesse et les écouter sur des bornes dédiées. Ils retrouveront un espace pour se photographier avec les héros des Odyssées et pourront gagner de nombreux cadeaux (enceintes Merlin, livres d’OLI et des Odyssées etc.).

Des séances de dédicaces de Laure Grandbesançon pour l’album illustré "Les Odyssées", sont annoncées les samedi 4 et dimanche 5 décembre, de 15h à 17h. Enfin, une rencontre sur la fabrication du podcast, avec Laure Grandbesançon autour des Odyssées, sera aussi organisée ce jeudi 2 décembre à 15h30...