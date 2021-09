France Inter : nouvelle tournée avec les humoristes de la station

Daniel Morin, le Monsieur Loyal de "On ne plaisante pas avec l’humour" reçoit sur scène une partie de ses collègues humoristes pour une soirée originale au service du rire : Tanguy Pastureau, Alex Vizorek, Thomas VDB, Frédérick Sigrist, Tom Villa, Aymeric Lompret, Alexis Le Rossignol, Fanny Ruwet, Gérémy Credeville, Constance, Paul Mirabel, Morgane Cadignan... sur scène pour une tournée, partout en France, qui débute ce 26 septembre aux Folies Bergère à Paris.

La tournée "On ne plaisante pas avec l’humour" se déroulera d'octobre 2021 à juin 2022. Elle passera par Mérignac (le 10 octobre), Carquefou (le 14 novembre), Ludres (le 19 décembre), Caluire-et-Cuire (le 23 janvier), Montpellier (le 20 février), Lille (le 13 mars), Toulouse (le 24 avril), Le Plessis-Robinson (le 15 mai) et, pour une nouvelle date, aux Folies Bergère à Paris en juin 2022...