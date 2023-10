France Inter grande gagnante du classement des replays

Avec plus de 41 millions de podcasts écoutés et/ou téléchargés en septembre dernier, France Inter est plébiscitée par les internautes français. Parmi les émissions les écoutées : "Affaires sensibles", "Le Grand dimanche soir", "Géopolitique", "La Bande originale" ou encore "Grand bien vous fasse". Si RMC dépasse de justesse les 30 millions, France Culture et RTL le frôlent alors que Europe 1 s'approche du cap des 12 millions.

L'émission "L'After Foot" sur RMC est l'émission la plus écoutée et/ou téléchargée : : 16 710 000. Elle laisse derrière, à plus de deux millions, "Les Grosses têtes" sur RTL : 14 321 000. Suivent "Hondelatte raconte" (Europe 1), "Affaires sensibles" (France Inter) et "Franck Ferrand raconte" (Radio Classique).