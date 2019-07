France Inter : "Un été avec Paul Valéry"

"Un été avec Paul Valéry" est à l’origine d’une série d’émissions diffusées pendant l’été 2018 (à réécouter ICI ) sur France Inter où Régis Debray "embarquait" les auditeurs pour partir à le (re)découverte de l’écrivain Paul Valéry. Régis Debray, philosophe et écrivain, a fondé la revue Medium et est élu membre de l’Académie Goncourt en 2011 en remplacement de Michel Tournier. Il a écrit de nombreux livres tels que "France-Amérique", "Allons aux faits" aux éditions Radio France.Dans "Un été avec Paul Valéry", il y a deux Paul Valéry : celui des petits classiques illustrés […] et le sacripant drolatique, l’anar espiègle, le gamin salace aux mauvaises pensées, "l’esprit le plus méphistophélique de notre littérature", sans parler du coureur et du farceur. Oui, cela fait deux en un : le bienséant et le frondeur, l’homme d’institution et l’irréconcilié".