France Culture : une saison IV pour "Votre cerveau"

L'auditeur comprend au fil des épisodes pourquoi l’anxiété peut être handicapante, mais aussi indispensable à notre adaptation au monde et à notre survie ; comment le cerveau réagit aux signaux extérieurs d'anxiété, au stress des autres ou encore comment il joue avec cette émotion. Cette saison IV est consacrée à l'anxiété et décline sous la forme d'une série de 6 épisodes de 10 chacun. Cette nouvelle série est produite par Antoine Pelissolo et réalisée Louise André autour de Camille Renard (conseillère aux programmes) avec la collaboration de Thomas Biasci et Elodie Piel.

Cette nouvelle saison inédite sera disponible dès ce vendredi 22 septembre sur le site de France Culture et l’appli Radio France.