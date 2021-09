France Culture réalise son meilleur été historique

Rédigé par Brulhatour le Vendredi 17 Septembre 2021 à 11:50 | modifié le Vendredi 17 Septembre 2021 à 11:50

France Culture réalise un été 2021 record. Les auditeurs sont toujours plus nombreux à plébisciter la radio grand public des savoirs, des idées et de la création : 1 614 000 auditeurs quotidiens (+ 372 000 auditeurs en un an), 2.9% d’Audience Cumulée (soit une augmentation de 0.6 point en un an) et 2.4% de PDA (soit une augmentation de 0.3 point en un an)...