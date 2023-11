France Culture : le tour de France de la "Dictée en gare" fait étape en Normandie

Ce 15 novembre, cahiers, crayons, craies et tableau noir seront de sortie dans la gare de la ville aux Cent Clochers, transformée en salle de classe pour la journée. Le romancier Rachid Santaki et ses invités surprise (des personnalités publiques conviées à la première lecture) joueront les maîtres d’école, à ceci près qu’ils ne distribueront aucune mauvaise note. Leur mission : transmettre aux participants leur amour de la langue française.

Car la "Dictée en gare", c’est avant tout un projet visant à sensibiliser à la maîtrise de l’orthographe, à la démocratisation de la lecture… et pour ce faire, France Culture et SNCF Gares & Connexions misent sur un exercice aussi intemporel que populaire, dans un format ludique et convivial, gratuit et ouvert à toutes et à tous.