France Culture fête les 90 ans de Tintin

L’idée est née de la passion partagée par France Culture et la Comédie-Française pour le célèbre héros belge et du désir de mener ensemble des projets d’envergure capables de marquer l’histoire de la radio. Moulinsart a adhéré pleinement à cette aventure radiophonique. Depuis l’été 2015, Benjamin Abitan, metteur en scène et réalisateur de fictions radiophoniques, a accepté de relever le défi avec la scénariste Katell Guillou. Avec eux, la chaîne a pris le pari de la nouveauté, de la création d’une sorte de film radiophonique palpitant, fait de peu de narration, d’un enchaînement rapide de scènes, porté par la musique originale d’Olivier Daviaud qu’interprète l’Orchestre national de France.