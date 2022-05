France Bleu remet le Prix du Livre France Bleu - PAGE des libraires

Le jury, présidé par Jean-Emmanuel Casalta, Directeur de France Bleu, était composé de Martin Dumont (lauréat 2021 et parrain de cette 8e édition), Frédérique Le Teurnier, chroniqueuse littéraire à France Bleu, Florine Six, auditrice de France Bleu à Nice (Alpes-Maritimes), Emmanuelle George de la librairie Gwalarn à Lannion (Côtes-d’Armor) et membre du réseau PAGE, Justine Breillot, lectrice de la revue PAGE à Mably (Loire), et Bénédicte Soymier-Marion, chroniqueuse et blogueuse littéraire.