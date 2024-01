France Bleu : Yann Chouquet est nommé directeur adjoint en charge des antennes

Depuis mai 2022 et l’arrivée d’Adèle Van Reeth à la direction de France Inter, Yann Chouquet était directeur des programmes et de la stratégie éditoriale de la chaîne. Il en était le directeur des programmes depuis juillet 2017. Sous la direction de Laurence Bloch, il avait alors pour mission principale d’être le référent des producteurs et des équipes de production et de veiller au respect de la ligne éditoriale des émissions et à la bonne utilisation des moyens engagés. Il participa également au renouvellement de la grille des programmes et à la création d’une nouvelle offre de podcasts originaux qui ont contribué à positionner France Inter comme 1ère radio de France.