France Bleu Picardie défend la langue picarde

Depuis 2012, "T’es D’min Coin" est une émission phare de France Bleu Picardie. Autour de Françoise Desmaret et de Maxime Schneider, chaque semaine, les invités de "T'es D’min Coin" se livrent dans la bonne humeur et évoquent les principales manifestations en Picardie, ainsi que leurs nombreuses fiertés régionales. L’émission est emblématique du rôle de France Bleu Picardie : ancrée sur le territoire, faite par et pour les gens d’ici, elle est consciente de ses racines et tournée vers l’avenir. Elle met en lumière les initiatives locales et invite à découvrir ceux qui font la Picardie d'aujourd'hui et de demain.

La cérémonie des trophées "T’es D’min Coin" est ouverte au public. Les auditeurs peuvent s'inscrire à la soirée sur francebleu.fr et sur l’application ICI par France Bleu et France 3.