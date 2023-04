France Bleu Nord et Picardie lancent le concours "Talents Hauts"

Pour déposer leurs dossiers, les candidats doivent être majeurs, résider dans les Hauts-de-France, interpréter leur chanson en français et ne pas avoir encore signé avec une maison de disque Le dossier complet est à déposer sur le site de France Bleu. Le 10 mai, 10 candidats seront sélectionnés par les équipes de France Bleu. Les candidats retenus seront ensuite présentés sur les antennes de France Bleu Nord et France Bleu Picardie du 15 au 31 mai. Pendant cette période, les votes en ligne seront ouverts et c’est le public qui déterminera les 4 finalistes de "Talents Hauts".

Les 4 finalistes s’affronteront lors d’une grande soirée au Pacbo à Orchies, le 19 juin.