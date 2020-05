France Bleu Maine a déjà 10 ans

Cela fait 10 ans que France Bleu Maine, la 42ème station du réseau France Bleu, vous propose au quotidien de de la bonne humeur, de la musique, des cadeaux, de l'info, du sport... Pour célébrer cet anniversaire, l'équipe de votre radio vous a préparé de jolies surprises" annonce France Bleu Maine. Pour fêter ses 10 ans, l'équipe a décidé d'offrir 10 cadeaux dont une nuit pour deux personnes dans un des Châteaux et Belles Demeures en Sarthe ou ailleurs en France. Les auditeurs doivent envoyer leur plus beau message d'anniversaire en appelant au 02 43 29 10 10 ou en laissant un message privé et/ou une vidéo sur la page Facebook France Bleu Maine. Un tirage sera effectué parmi tous les messages reçus, et le gagnant des 10 cadeaux sera désigné en direct dans la matinale à 8h50.