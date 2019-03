France Bleu Elsass : un concours de chanson en alsacien

Au mois de janvier, le jury du concours - composé d’artistes et de professionnels de la scène alsacienne - a présélectionné dix candidats parmi la trentaine de dossiers envoyés. Ces dix chanteurs amateurs ou semi-professionnels ont ensuite eu l’opportunité d’enregistrer une chanson dans les studios de France Bleu Elsass en présence de Matskat et de ses musiciens. Ces chansons sont actuellement diffusées sur France Bleu Alsace et Elsass, et soumises au vote du public. Pour choisir leur chanteur préféré, les auditeurs devront se rendre sur le site francebleuelsass.fr. Ils y trouveront les dix chansons et une vidéo de chaque enregistrement. Un seul vote par internaute sera possible et ceci jusqu’au 14 avril minuit.