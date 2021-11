FIP prépare un "Pop Symphonique"

En 1990, les programmateurs de Fip découvraient et partageaient avec les auditeurs le premier album d’un artiste inclassable, à la voix rauque et à la poésie volontiers surréaliste. Une profonde complicité naissait alors entre Arthur H et Fip, nourrie au fil des albums, des concerts, des spectacles et, plus récemment, par une création poétique et confinée dans la série Home Studio créée au printemps 2020 par Fip. D’ordinaire, Arthur H privilégie les concerts intimistes en petite formation. Grâce aux musiciens du Philharmonique de Radio France, les chansons d’Arthur H vont se parer de sonorités nouvelles et captivantes, jusqu’à devenir de véritables recréations inédites.

"Pop Symphonique", c'est la dénomination de cette opération engagée par Fip aura lieu le 24 novembre à 20h sur la scène du studio 104 de Radio Franc et en direct sur Fip.