FG : 14e marque média au classement eStat Podcast

La Maison FG propose des centaines de podcasts, essentiellement des mixes des meilleurs DJs du monde issus des 4 programmes radio qu'elle édite : FG DJ Radio (house & électro), FG Chic (lounge, chill et nu-disco), Maxximum (alternative, afro/melodic et techno), DanceOne (dance/EDM et bigroom).

En outre, ces programmes sont complétés par le Starter FG by Hakimakli qui mixe les dernières nouveautés, ainsi que les interviews d’Antoine Baduel des plus grands artistes de la scène électro, et les chroniques FG Music News et FG Music Story.

Ces podcasts sont disponibles sur RadioFG.com, l'application FG, et Apple Podcasts.