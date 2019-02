Europe 1 récompense les talents qui innovent en France

Une cérémonie en lien avec l'émission "La France bouge" du lundi au vendredi de 12h30 à 14h sur Europe 1. Raphaëlle Duchemin et la rédaction d’Europe 1 font le tour de France des initiatives positives et novatrices. Travail, éducation, santé… ils œuvrent aux 4 coins du pays pour faire bouger les lignes et casser les codes. Des portraits et des témoignages inspirants.