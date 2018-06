Europe 1 lance “Varennes” sa première série originale

Après le lancement du tout-sonore "Europe 1/ Mai 68 : La révolte sur les ondes", Europe 1 entend poursuivre ses innovations en matière de digital. Pour Olivier Lendresse, directeur du numérique du pôle radio : "Europe 1 est un média de l’oralité et c’est sur cette identité forte qu’il se renouvelle autour de séries audio originales, de vidéos natives et de formats interactifs via les assistants vocaux. Entièrement conçue en interne et fruit de la collaboration et la mobilisation des équipes, “Varennes” incarne ce nouvel élan et sera suivi d’autres initiatives dans les prochaines semaines".