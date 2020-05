Europe 1 et GMF lancent leur prix Littéraire

Le vainqueur du Prix littéraire Europe 1 – GMF, qui distingue les histoires d’engagements collectifs, sera dévoilé le 24 juin prochain au Studio Bellemare par le jury co-présidé par Constance Benqué, Présidente de Lagardère News et Thierry Derez, Président de GMF et du groupe COVEA et composé de 15 personnalités issues du monde des Lettres et de la Haute Fonction Publique, de GMF, d’Europe 1 et de deux auditeurs de la station. Cette première édition est parrainée par Nicolas Carreau, aux commandes chaque dimanche de 14h à 15h, de "La Voix est Livre", l’émission littéraire d’Europe 1.

Pour Constance Benqué : "Nous sommes ravis de nous associer à GMF dans le cadre du Prix Littéraire Europe 1-GMF et de défendre ainsi, à travers la littérature, le sens du collectif et de la solidarité que nous partageons".