Europe 1 disponible sur HomePod

Sur HomePod d'Apple il est possible d’écouter Europe 1 en direct via Apple Music, de réécouter toutes les émissions et les podcasts d’Europe 1 via Apple Podcasts, de retrouver les dernières informations de la rédaction avec la commande "Dis Siri, donne-moi les dernières informations d' Europe 1" et de lancer les dernières actualités sportives de la station avec la commande "Dis Siri, quelles sont les dernières informations sportives d' Europe 1 ?". Pendant le Mondial, les utilisateurs retrouveront également "Le journal de la coupe du monde". Enfin, il est possible d’écouter le flash boursier avec la commande "Dis Siri, quelles sont les dernières actualités boursières sur Europe 1 ?".