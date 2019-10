Europe 1 a présenté son nouveau podcast natif

Une affaire qui a marqué leur carrière ? Un client qui a bouleversé leur vie ? Changé leur perception du métier ? Dans cette nouvelle création, dont la sortie est prévue en décembre, la journaliste Margaux Lannuzel plonge les curieux et les auditeurs dans l'intimité de la relation entre un avocat et son client. Dans chaque épisode, mis en image par l'illustrateur de bande dessinée Stéphane Oiry, les intervenants interrogent la complexité de ce lien entre le client et son avocat.

Uns série à découvrir donc, à partir de décembre sur Europe1.fr, Apple Podcasts, Soundcloud et toutes les plateformes d’écoute habituelles.