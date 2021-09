Europe 1 Studio : le podcast "Associé n°1" adapté en livre

Cet ouvrage, enrichi notamment de photos, est l’occasion de découvrir ou redécouvrir les témoignages des joueurs, des supporters et des "Mousquetaires". Les lecteurs ont ainsi rendez-vous avec des personnages aussi emblématiques que le créateur de mode Daniel Hechter, jeune président âgé alors de 33 ans, ou encore le footballeur Jean Djorkaeff, son premier capitaine. D’autres joueurs inconnus du grand public, mais qui ont pourtant contribué à la création du club, sont aussi mis à l’honneur sous la plume de Julien Froment, journaliste au service des sports d’Europe 1 entre 2012 et 2021. La préface est signée du défenseur du PSG et de l’équipe de France, Presnel Kimpembe.