Europe 1 Studio dévoile sa nouvelle création originale

Un premier épisode exclusif sera diffusé en public à 15h30 lors du Paris Podcast Festival, le premier festival dédié au podcast natif français et francophone, organisé à la la Gaîté Lyrique à Paris du 18 au 20 octobre 2019. La session d’écoute sera suivie d'un échange avec la journaliste Margaux Lannuzel, la directrice d'Europe 1 Studio, Claire Hazan et l'avocat Maître Eolas, bien connu sur le réseau social Twitter.

Europe 1 Studio est le label dédié à la création audio et aux nouvelles formes d’écoute. Depuis 2018, Europe 1 Studio a produit huit créations originales : "3h56" , "L'Envol", "Les Attaquantes", "En route avec", "Nos présidents dans la tourmente", "#Passion constitution", "Au cœur de l'histoire" et "Varennes". Ces podcasts sont à retrouver sur le site web d'Europe 1, Apple podcasts et Google podcasts ainsi que sur toutes vos plateformes habituelles d'écoute.