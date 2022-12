États-Unis : les réseaux de podcasts les plus populaires

Après avoir pris du retard face à Spotify au deuxième trimestre, SXM reprend la tête de ce Top 10 au 3e trimestre. Les deux marques sont devant iHeartRadio, Audioboom et NPR. Dans ce nouveau Top 10, les réseaux Wondery, Audible et Amazon Music ont augmenté leurs audiences grâce notamment à l'acquisition d'émissions majeures qui viennent muscler leur catalogue. On notera aussi une progression de trois places pour le réseau WarnerMedia.

Les classements sont compilés en mesurant la portée totale non dupliquée de toutes les émissions représentées par un réseau. L'écoute est créditée au producteur et/ou au réseau qui représente la publicité pour l'émission, et non à la plateforme ou à l'application que l'auditeur utilise pour accéder au podcast.