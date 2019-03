En juin, un hors-série gratuit "podcasts et enceintes connectées"

En même temps, les enceintes connectées envahissent le marché. Google a été le pionnier sur le marché français avec son enceinte "Home", Amazon vend des millions d'appareils Echo équipés de l’assistant vocal Alexa. Apple a lancé HomePod et espère séduire les fans de la marque à la pomme. Même le Français Orange annonce son arrivée sur le marché avec Djingo. Si l’usage reste encore confidentiel, les radios et de nombreuses marques parient sur ces nouveaux formats pour promouvoir leurs contenus ou leurs produits. À travers de premier hors-série gratuit, exclusivement consacré aux podcasts et enceintes connectées, vous découvrirez l’ensemble des perspectives du marché, les dernières études, les initiatives, la stratégie des fabricants, des médias et des marques mais aussi ce nouveau marché publicitaire.