En Suisse, l’utilisation du DAB+ continue d’augmenter

Si l’on se base sur les lieux d’utilisation, c’est à la maison que l’on écoute incontestablement le plus la radio, et ce, indépendamment du mode de réception. Par rapport au second semestre 2015, la part du DAB+ est passée à 33% (+9 points de pourcentage) et elle atteint 39% au travail (+11 points de pourcentage). Dans la voiture aussi, le DAB+ a le vent en poupe avec une part de 29% (+9 points de pourcentage). Par rapport aux premières mesures réalisées à l’automne 2015, la part du DAB+ en Suisse alémanique a augmenté de 12 points, de 7 points en Romandie et de 4 points en Suisse italienne. En comparaison avec la dernière mesure du printemps 2017, la part du DAB+ a augmenté de 3 points de pourcentage en Suisse alémanique. En Suisse italienne, la nouvelle norme de radiodiffusion a, par contre, à peine progressé au cours du second semestre. En Suisse alémanique, une minute de radio sur trois est écoutée dès aujourd’hui via le DAB+. En Romandie, comme en Suisse italienne, le FM reste le mode de diffusion le plus utilisé.