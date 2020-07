Émilie Mazoyer (Europe 1) : "On n’arrête pas les infos pendant l’été, pourquoi arrêterions-nous la musique ?"

LLPR - Dans Le Festival Idéal, vous programmez des live d’artistes. Est-ce une façon de répondre à l’absence des festivals de l’été ?

EM - Dès la fermeture des salles de concerts au printemps, Musique ! a été la première émission de radio à diffuser tous les soirs des extraits de concerts et à ouvrir l’antenne aux artistes pour qu’ils passent des messages de soutien à leur public : Jean-Louis Aubert, Coeur de Pirate, Clara Luciani, Francis Cabrel, Benjamin Biolay, Bob Sinclar, Christine and the Queens... Nous avons eu tout le monde en direct pendant les semaines de confinement ! Ce devait être une bonne idée puisque les autres radios nous ont suivi, une dizaine de jours plus tard... Les auditeurs ont adoré ces moments de complicité avec les artistes, et ont plébiscité les live. Donc, même si rien ne remplace l’ambiance unique de Solidays ou des Vieilles Charrues, l’idée du Festival Idéal est de rendre l’attente du retour des concerts moins difficile. C’est aussi l’occasion d’écouter des concerts d’artistes disparus que l’on n’a pas envie d’oublier, comme Christophe, France Gall, Amy Winehouse ou Bob Marley.