Elizabeth Martichoux lauréate du Prix Philippe Caloni 2017

"Elizabeth Martichoux s'y démarque par un style direct, une grande rigueur dans la connaissance de ses sujets et un questionnement jusqu'au-boutiste mais courtois de ses invités de tous horizons. Elle démontre son souci constant de délivrer une information précise et de qualité aux auditeurs, avec détermination et calme" a souligné le jury. "Le choix fait par le Jury de distinguer Elizabeth Martichoux comme intervieweuse de l'année 2017 est un très bon choix ! J'aime l'interview précise et justement ses interviews le sont en plus d'être sans esbrouffe aucune ! Elle travaille elle-même ses sujets et elle les maîtrise, je suis très heureux qu'elle soit distinguée dans ce genre journalistique" a pour sa part indiqué Jean-Jacques Bourdin.