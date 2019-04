Elections européennes : le CSA détaille ses recommandations aux médias audiovisuels

Concrètement, les télévisions et les radios, dont RTL, Europe 1, RMC, BFM Business, Radio Classique, RFI, Sud Radio, France Info, France Inter et France Culture devront fournir, chaque lundi pendant cette période, une décompte précis des temps de parole. "La plupart d’entre elles utilisent le même logiciel que le CSA, nous avons donc la même méthodologie" a-t-on expliqué au CSA. Des contrôles aléatoires seront effectués pendant cette période, et le collège pourra prononcer des sanctions en cas de non-respect de ces recommandations qui s’appliquent donc à l’ensemble des télévisions et radios.