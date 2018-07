Édouard Baer arrive sur France Inter le dimanche soir

"Entouré de sa bande, ce génie de la digression, improvisateur et orateur hors norme, fera la joie des auditeurs chaque dimanche soir. En direct et en public du "Belair" de la Maison de la radio ou dans un café en région, Édouard Baer embarquera avec lui, autour de sa table, des invités, des anonymes, des gens de la rue ou des amis" indique France Inter qui présente cette nouveauté de la grille de septembre comme "le nouveau rendez-vous du dimanche soir anti-déprime et rempli d’imprévus". Homme de télé, mais aussi de radio, Édouard Baer sévit sur les ondes d'ici et d'ailleurs depuis 25 ans.

À suivre sur France Inter et franceinter.fr à partir du dimanche 2 septembre 2018 à 22h.