Deux nouveaux podcasts pour NRJ Group

"36 15 Podcast" est un podcast Nostalgie animé par Marine Baousson, humoriste et podcasteuse qui rassemble une large communauté autour de son podcast "Vulgaire", sorti en 2020 et vainqueur du Prix Apple du Podcast de l’année et du Prix de la Révélation du Paris Podcast Festival. La première saison débutera le 14 septembre avec deux nouveaux épisodes courts, instructifs et drôles, chaque semaine. "Inspirés" se présente comme le nouveau podcast musical NRJ qui donne la parole aux plus grands artistes NRJ pour qu’ils dévoilent les secrets de leurs plus grands hits. Des conversations intimes et profondes dans lesquelles la musique joue le premier rôle éclairent les dessous de la création d’un titre à succès. La première saison du podcast "Inspirés" sortira le 20 septembre, avec un nouvel épisode chaque semaine