Deux heures avec Iris Mittenaere sur Chérie FM

En compagnie de nombreux invités et de son amoureux Diego El Glaoui, Iris animera cette émission spéciale "Chérie Love", consacrée à l'amour et donnera la parole aux auditeurs. Confidence, partage et échange seront les maîtres mots de cette soirée. L’occasion de se remémorer des anecdotes parfois drôles et surprenantes, les meilleurs ou les pires souvenirs de Saint-Valentin mais aussi les plus belles déclarations d’amour et peut-être aider les auditeurs à rencontrer le grand amour... Sans oublier une playlist concoctée spécialement pour l’occasion...Pour participer, c'est très simple, les auditeurs peuvent envoyer un mail à cherielove@cheriefm.fr en indiquant leur âge, leur recherche et leurs coordonnées.