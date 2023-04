Deux Étoiles de l’ACPM 2023 pour franceinfo

D'abord, une "Étoile Classique" pour la plus forte progression de la fréquentation de son application en valeur absolue (+ 69 613 515 visites) dans la catégorie des "Applis Grand Public et Professionnelles Actualités / Information" (de 2021 à 2022). Ensuite, une "Étoile de la Constance dans le succès" pour la plus forte progression continue de la fréquentation de son application sur 5 ans en valeur absolue (+ 180 516 424 visites) dans la catégorie "Applis Grand Public et Professionnels" (de 2018 à 2022).

"Ces étoiles récompensent l’engagement de franceinfo dans une offre d’information multi-supports avec pour principal objectif d’accompagner les publics dans leur mobilité, au quotidien, à chaque instant, avec une information juste, fiable et rigoureuse" indique la station de Radio France.