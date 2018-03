Des conférences à ne pas manquer aux Radiodays 2018

Que nous disent les données sur la façon dont les gens consomment maintenant l’audio et la radio ? Dans un paysage médiatique divergent, la radio joue-t-elle encore un rôle important dans la vie des gens? Et comment les "crunchers" peuvent-ils aider les programmeurs et les producteurs à créer du contenu qui mobilisera et divertira les auditoires de la radio à l’avenir ? Cette séance fascinante abordera ces questions et présentera de nouveaux résultats intrigants… La conférence "Digital strategies for radio – what the research says" permettra de répondre à ces questions.



Cette nouvelle édition des Radiodays sera aussi l'occasion de découvrir les meilleures pratiques des diffuseurs, les projets innovants et les retours d’expérience autour des enceintes connectées grâce à la conférence "Smart speakers about smart speakers" avec Laurent Frisch (Head of Digital, Radio France, France), Jonas Bedford-Strohm (Team lead Alexa, BR, Germany), Nicky Birch (Rosina Sound, UK), Tom Webster (Edison Research, USA).