Une nouvelle édition du calendrier Mediatic

Cet outil se présente sous la forme d'un calendrier éditorial, commercial et promotionnel incluant une sélection des grands événements sportifs, culturels, historiques, promotionnels, les principales foires, salons, festivals, une sélection de journées mondiales et de semaines internationales, de nombreuses fêtes et célébrations, la saisonnalité de la communication des secteurs d’activités, les principales sorties autos et cinéma.

Le calendrier Mediatic 2024 est disponible gratuitement en format PDF et Excel, ce qui permet aux radios de le personnaliser à vos couleurs et de rajouter vos événements locaux.