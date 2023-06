L’impact de l’IA sur le modèle économique de la radio

L'IA permet déjà d'automatiser la production de spots radio en français avec un niveau de qualité au moins égal à ce que l'on peut entendre dans la majorité des écrans pub locaux.

Le sujet est plus délicat pour les voix off et les comédiens à qui l'IA vole leur unique centre de profit. Même si l'application stricte du RGPD pourrait permettre de limiter le vol de voix et l'utilisation frauduleuse illimitée des IA génératives, la technologie se développera autour d'usages réglementés en Europe mais personne ne pourra sanctionner les applications chinoises ou américaines. Toutefois la responsabilité des producteurs, diffuseurs et annonceurs européens pourra toujours être sanctionnée. Gare aux lourdes amendes qui pourront être infligées aux profiteurs sans scrupules.Les comédiens professionnels, acteurs de doublage au talent et à l'intelligence inimitables ne seront peut être pas trop impactés et pourront même profiter d'opportunités nouvelles issues du clonage et de l'utilisation réglementée de leur voix. C'est sur le terrain de la publicité locale que le périmètre sera plus difficile à défendre pour les voix et studios de productions qui travaillent avec des éditeurs et des annonceurs locaux.Aux États-Unis, où la production publicitaire locale était produite à l'interne avec les voix des animateurs, l'IA permet de diversifier les messages. Ainsi, les commerciaux du leader américain iHeart utilisent déjà Adthos, une plateforme en ligne qui leur permet de déposer un brief client, de générer plusieurs versions de script de messages, de choisir les voix et styles d'interprétations, de choisir les styles de production, musiques, intégrer les identités sonores des annonceurs, de produire le message final dans autant de versions que nécessaire (adresses de points de ventes, messages contextualisés...), de corriger à souhait en quelques minutes et d'intégrer le message automatiquement dans le logiciel de planification publicitaire Et tout cela en quelques minutes et pour seulement quelques dollars... Audiostack , et Futuri sont déjà prêts à commercialiser leurs solutions sur le marché francophone. Aujourd'hui, les voix en langues étrangères ne sont pas aussi brillantes que les voix américaines sur lesquels ils ont massivement investi pour arriver à des résultats bluffants. Mais c'est une question de temps et d'argent pour que la qualité des voix étrangères progresse. Le marché est colossal : les applications de text-to-speech, voix de synthèse et de clonage proposent déjà leurs services dans plus 150 langues et dialectes.