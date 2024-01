En 20 ans, Mediatic Conseils a formé des commerciaux radio dans 34 pays

LLPR - Vend-on de la pub radio de la même manière en Afrique ?

MC - Au fil des années, mes formations sont devenues des partages d’expériences. J’apprends et je découvre de nouvelles idées pour vendre de la pub radio chaque jour. J’ai appris beaucoup plus depuis que j’interviens dans des radios internationales que lorsque je dirigeais mes équipes commerciales en Suisse romande. Cette expérience internationale m’a placé devant toutes les situations possibles et imaginables. Vendre de la pub radio à des importateurs indiens à Freetown (Sierra Leone), à un commerçant libanais à Bangui (Centrafrique), à des marchands touaregs à Goz Beida (Tchad) ou à un chef coutumier à Kindu au cœur de la RDC est à chaque fois un challenge improbable.

Ces situations extrêmes m’ont permis de développer une méthode de vente universelle, basée sur la créativité, comme le savent toutes celles et ceux qui ont suivi mes formations. Dans chaque ville, chaque pays, on m’a souvent accueilli avec une même mise en garde ; "Ici c’est différent, ce n’est pas comme ailleurs, la culture locale n’est pas ouverte à la publicité radio, les méthodes qui marchent chez vous ne peuvent pas fonctionner ici, etc." Mais au fil de mes expériences, j’ai observé que s’il y a partout une ambiance, des coutumes autochtones, auxquels il faut savoir s’adapter immédiatement, les problématiques et les solutions sont les mêmes pour tous les commerciaux. Ainsi, ma méthode universelle est basée sur une grande prépara/on, adaptation, et sur la présentation d’une idée créative dès le début de l’entretien, avec une empathie sincèrement destinée à aider l’annonceur à développer son business. Il ne s’agit pas de vendre de la pub radio mais de vendre les produits et services des commerçants qui n’ont en général aucune compétence en marketing. Et ça marche, le plus souvent sans difficulté et dans la bonne humeur ! Après 20 ans de mises en pratique dans 34 pays et outre mers différents, je peux sereinement certifier l’universalité de ma méthode.