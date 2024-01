Radiopub.cloud, la plus grande base de ressources pour les commerciaux radio

L’accès à Radiopub.cloud est illimité durant un an. Les abonnés peuvent consulter et télécharger tous les modules à leur guise. La plateforme contient également tous les modules des formations à distance connues de nombreux commerciaux radio ; "Vendre mieux et plus de publicité radio", "La commercialisation Radio & Digitale" et "Les fondamentaux de la création publicitaire radio".Radiopub.cloud est accessible à partir de 175 euros par mois dans le cadre de la formation continue à distance Le Briefing 2024 , éligible à une prise en charge totale par l’Afdas pour les sociétés françaises.