Dernier SOS pour sauver les locales de FIP

Une majorité de salariés de Bordeaux comme à Nantes et à Strasbourg espèrent encore une issue favorable. Les élus du CSE Central "restent opposés à la fermeture des antennes FIP Régions ayant pour conséquences une perte de couverture et de soutien à la vie culturelle locale, bordelaise, nantaise et strasbourgeoise" comme le précise l'avis négatif rendu le 3 novembre dernier.L'équipe locale constitué d'animatrices et d'une coordinatrice est implantée et travaille sur le terrain depuis bientôt 49 ans à Bordeaux, 47 ans à Nantes et 43 ans à Strasbourg.Une des deux pétitions est accessible ICI