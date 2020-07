De la Belgitude tout l’été sur Bel RTL

Chaque week-end, Bel RTL proposera "Le Meilleur de la Wallonie" dans "Week-end Bel RTL", "Bel RTL c’est vous" et "Stop ou encore" afin de faire le plein d’idées d’escapades. Côté gourmand, c'est Julien Lapraille qui fera découvrir les merveilles culinaires et les produits du terroir. Christophe Deborsu mettra en avant la Flandre sous toutes ses coutures dans "Week-end Bel RTL" : le samedi matin, dans "Le Top 5 de l’été à la mer" et le dimanche matin dans "Destination Flandre". Il s’aventurera à travers toute la région flamande, à la recherche des plus beaux panoramas, du Limbourg aux stations balnéaires. La côte belge a une valeur particulière pour de nombreux Belges : "la mer du nord fait partie de ce que nous sommes. Beaucoup d'entre nous y vont enfants. Ca laisse des souvenirs pour la vie. Chacun a sa station de référence, de préférence. Mais c'est peut-être le moment d'aller ailleurs sur la côte. C'est pourquoi, je vous fais découvrir chaque samedi sur Bel RTL mes 5 coups de coeur pour une station particulière. Je les parcourrai une à une tout l'été, d'ouest en est. Mes tops 5, ce sont des choses à voir, à faire, à vivre, pour passer des vacances encore plus belles, sans même franchir de frontière." a confié Christophe Deborsu.