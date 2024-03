Bel RTL lance une nouvelle radio digitale 100% ABBA

Avec près de 400 millions d'albums vendus dans le monde, ABBA est un nom qui résonne dans l'histoire de la musique comme un synonyme de succès mondial et de titres inoubliables. Tout au long de sa carrière, le groupe a produit une série de tubes emblématiques, dont les fameux "Dancing Queen", "Mamma Mia", "Fernando" et bien sûr "Waterloo", qui a propulsé ABBA vers la gloire en leur permettant de remporter l'Eurovision.

Avec cette nouvelle radio digitale, Bel RTL célèbre non seulement la musique d'ABBA, mais aussi l'héritage culturel et l'impact durable de ce groupe légendaire. À travers sa programmation, "Bel RTL 100% ABBA" promet aux auditeurs un voyage musical immersif et des heures de bonheur à l'écoute des succès intemporels du groupe suédois.