Dans les coulisses du groupe suisse BNJ FM €

Cette société est installée depuis 2017 dans son nouveau siège ultramoderne de trois étages à Rossemaison. "Image et Son réalise des vidéos pour la RTS, pour l’industrie, le sport, les entreprises, ainsi que pour le groupe et gère l’ensemble de l’administration, la comptabilité, les ingénieurs techniques, informatiques, web designers…", déclare Pierre Steulet. Le budget de BNJ FM repose majoritairement sur la publicité des annonceurs locaux, les subventions publiques et les contributions volontaires de plusieurs milliers d’auditeurs.