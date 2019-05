DAB+ : nouvelles fréquences pour le groupe 1981

Oui FM et Swigg voient leur développement national conforté avec l’obtention de respectivement 15 et 13 nouvelles fréquences. Les 2 radios ont été retenues dans quasiment l’ensemble des agglomérations (Toulouse, Bordeaux-sauf Swigg, Bayonne, La Rochelle, Pau...). "Nous sommes un acteur moteur et pionnier du déploiement du DAB+ en France. Nous sommes très heureux que nos radios puissent toucher un public encore plus grand via la radio numérique. Le DAB+ est une technologie qui donne une nouvelle jeunesse à la radio. Les auditeurs vont pouvoir accéder à une offre élargie, gratuite et à une qualité de son numérique" a réagi Jean-Éric Valli, président du groupe 1981.