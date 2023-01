DAB+ : Radio FG est diffusée à Amiens

Rappelons que FG est créditée d’une audience hebdomadaire de plus de 1.1 million d’individus et de 214 600 auditeurs quotidiens. Radio FG diffuse son programme dans 32 villes en FM et en DAB+, notamment Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg, Monaco-Nice, Toulouse, Lille, Nantes, Rennes, Orléans, Bordeaux, Nancy, Dijon, Caen, Clermont-Ferrand.

La Maison FG édite également les radio FG Chic (lounge et nu-disco), diffusée en DAB+ à Paris et Monaco, et Maxximum (alternatif et techno) diffusée en DAB+ à Paris, DanceOne (dance, EDM) présente en DAB+ à Paris, Marseille et Nice, ainsi que FG -Xtra. en FM à Anvers en Belgique flamande.